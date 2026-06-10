LA UNIÓ denuncia que no constan controles oficiales de la Generalitat sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la Generalitat no efectúa, o al menos no constan, controles oficiales acerca de la calidad y el etiquetado de los productos alimentarios en la Comunitat Valenciana.

Este hecho lo ha conocido hoy en el transcurso de una reunión mantenida en Sueca con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para analizar la queja presentada por la organización agraria acerca del etiquetado del arroz que ha presentado ya en reiteradas ocasiones a la Generalitat.

LA UNIÓ lleva alertando por ejemplo desde hace meses de la presencia de paquetes de arroz de grandes empresas arroceras instaladas en la Comunitat Valenciana en supermercados e hipermercados donde no consta en el etiquetado el país de origen. También ha cuestionado a las cadenas de la gran distribución por no ser corresponsables con los productores y consumidores identificando el origen del arroz en el envasado. Algunas de ellas venden arroz de fuera como si fuera valenciano, indicando en la etiqueta únicamente el distribuidor local y que está envasado en la Comunitat Valenciana e incluso fotos identificativas de la Comunitat Valenciana, hecho que arruina a los productores y engaña a los consumidores.

La organización agraria ha exigido también en reiteradas ocasiones a la Conselleria de Agricultura que inspeccione la procedencia, que efectúe analíticas del arroz importado y que controle el envasado en las instalaciones las empresas que importan.

Por otra parte, LA UNIÓ ha dirigido en el transcurso de los últimos meses diversos escritos sobre el etiquetado del arroz tanto a la Conselleria de Innovación como a la Conselleria de Agricultura. La única respuesta fue de Innovación en noviembre para lanzar “balones fuera”, concretamente para decir que “la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo no tiene competencias para conocer el asunto por el que se da traslado de esta a la Dirección General de Salud Pública, que entendemos que es el órgano competente de acuerdo con la normativa aplicable, para que adopte las medidas que considere pertinentes”. Y en este caso, después de contactar LA UNIÓ con este departamento de Sanidad, tampoco se obtuvo respuesta, demostrando la falta de asunción de responsabilidades en materia de etiquetado alimentario por parte del Consell.

LA UNIÓ advierte de que esta práctica del etiquetado puede inducir a error al consumidor, que cree adquirir arroz valenciano sin garantías suficientes, al tiempo que supone un agravio para los productores locales, sometidos a competencia desleal.

En este sentido, la organización exige así mismo desde hace tiempo un reglamento europeo para que se incluya el arroz dentro de la lista de productos de la UE en los que es obligatorio indicar su origen en las etiquetas, tal y como expuso recientemente.

El Ministerio de Consumo ha reclamado también en diversas ocasiones a la Generalitat, según ha informado hoy a LA UNIÓ, que designe una autoridad competente y garantice la realización de controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos. Según el propio Ministerio, la Comunitat Valenciana es la única autonomía del Estado que no ejecuta controles oficiales en materia de información alimentaria.

En 2025, el Ministerio insistió mediante comunicación oficial que corresponde a las comunidades autónomas tramitar y resolver los procedimientos sancionadores en materia de consumo. Además, recordó que el incumplimiento de la normativa de etiquetado constituye una infracción en materia de consumidores y usuarios.

Los informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria evidencian que, en los ejercicios 2023 y 2024, todas las comunidades autónomas remitieron datos de inspección excepto la Comunitat Valenciana. Tampoco se han recibido resultados correspondientes a 2025.

Toda esta estrategia de LA UNIÓ es resultado del trabajo que inició a finales de septiembre a través del eurodiputado valenciano de Compromís, Vicent Marzà -quien también ha estado presente en la reunión celebrada hoy en Sueca-, con un informe que se entregó en Bruselas a la DG SANTE, parlamentarios y asociaciones de consumidores europeos.

Fernando Durá es el responsable de la Unió en materia de arroz