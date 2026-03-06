Sustracción de cítricos durante la campaña de recolecta en Carcaixent

Una persona ha sido detenida y otras cuatro están siendo investigadas por la sustracción de naranjas en explotaciones agrícolas sin permiso del propietario.

Con motivo de la campaña de recolecta de cítricos en las diferentes localidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, el Equipo Roca de Sueca, en colaboración con Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent, logran identificar a un grupo de personas que se dedicaba a la sustracción de cítricos en diversas explotaciones agrícolas.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero, cuando agentes de la Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent, realizaban un dispositivo de vigilancia y prevención de robos en explotaciones agrícolas de su localidad, empleando para ello un dispositivo RPA (dron), donde visualizan a una cuadrilla recolectando cítricos en una explotación, sin permiso del propietario.

Dicha actuación es trasladada a la Guardia Civil, quienes, al analizar toda la información, logran ubicar el lugar donde vendían el género sustraído. Se detecta que, para ello, los autores empleaban una empresa de cítricos legalmente constituida, para formalizar las ventas del fruto robado.

Así pues, analizadas las ventas realizadas por este grupo, se detectaron irregularidades en 63.093 kg de naranjas entregadas, donde los autores obtuvieron un beneficio de hasta 14.613 euros.

Como resultado de la operación, un hombre de 28 años ha sido detenido. Otras cuatro personas, de edades comprendidas entre 34 y 60 años, están siendo investigadas. Se les atribuyen delitos de hurto y falsedad documental.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Sueca, con la colaboración de Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent.