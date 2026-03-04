La Policía Local de Almussafes informa a los escolares sobre el uso responsable del material pirotécnico

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almussafes ha organizado, un año más, un total de cinco sesiones informativas para los escolares del municipio, con la finalidad de concienciar a los alumnos sobre la importancia del uso responsable del material pirotécnico. “De cara a la llegada de las Fallas queremos promover comportamientos seguros para evitar accidentes, al mismo tiempo que fomentamos el respeto y la convivencia ciudadana”, expone el regidor Jaime Wic. Un total de 217 alumnos de Educación Primaria han recibido estas charlas informativas, realizadas por agentes de la Policía Local en colaboración con la empresa Pirotecnia Hermanos Caballer

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almussafes, a través de la Policía Local, ha organizado un año más las charlas formativas sobre uso responsable del material pirotécnico, una actividad que tiene como objetivo evitar accidentes y fomentar la convivencia ciudadana. Los alumnos de Educación Primaria de los centros escolares Pontet y Almassaf han sido los protagonistas de esta actividad, impartida por los agentes de la Policia Local de Almussafes, que han contado con la ayuda de un técnico de la empresa Pirotecnia Hermanos Caballer.

En las charlas se ha ofrecido formación específica sobre el manejo adecuado de artefactos pirotécnicos, así como nociones sobre la normativa vigente y las principales medidas de prevención necesarias para evitar accidentes, especialmente de cara a la fiestas de Fallas Las charlas se iniciaron el pasado 18 de febrero en el CEIP Pontet, donde se impartieron cuatro sesiones formativas dirigidas a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto curso de Primaria, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. En total, participaron 117 alumnos y alumnas. Por su parte, el 2 de marzo tuvo lugar la charla en el colegio Almassaf, dirigida a las cuatro clases de cuarto de Primaria, con una participación total de 100 escolares.

Durante las sesiones, se abordaron de manera didáctica y adaptada a la edad del alumnado diversos asuntos de interés, como las clases de artefactos pirotécnicos y sus diferentes categorías, medidas de prevención y la importancia de utilizar zonas habilitadas para el uso de material pirotécnico, como superficies planas y despejadas de hierba seca o material inflamable.

También se incidió en consejos como “la necesidad de encender los productos pirotécnicos siempre en el suelo y nunca en la mano, así como en la recomendación de emplear preferentemente mecha larga. También se informó a los alumnos sobre la importancia de actuar con educación, civismo y respeto hacia los demás, especialmente hacia personas a las que no les gustan los petardos, animales o carritos de bebé, por ejemplo”, explica el regidor Jaime Wic.