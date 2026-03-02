La Policía Local de Algemesí detiene en el Raval a un hombre en busca y captura

La Sección de Motoristas de la Policía Local de Algemesí detuvo en el barrio del Raval, el pasado miércoles, 25 de febrero, a un hombre sobre el cual pesaba una orden de búsqueda y captura. La actuación se produjo en el marco de los controles rutinarios de vigilancia y prevención que el cuerpo policial realiza de manera periódica en diferentes zonas del municipio. Gracias a estos sondeos, los agentes detectaron al individuo cuando observaron una actitud esquiva y nerviosa ante la presencia policial, intentando evitar el contacto con la patrulla.

Delante de estas circunstancias, se procedió a su intercepción e identificación y, después de la consulta en las bases de datos policiales, se comprobó que tenía en vigor una orden de detención e ingreso a prisión dictada por el Juzgado Penal número 5 de València. De manera inmediata, los agentes practicaron la detención siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y lo pusieron a disposición judicial.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, destaca los controles frecuentes por toda la ciudad: "Estos resultados son fruto del trabajo constante de vigilancia y prevención que la Policía Local de Algemesí realiza en todos los barrios del municipio. Los controles periódicos permiten detectar situaciones irregulares y actuar con rapidez delante de cualquier incidencia". También ha subrayado la importancia de contar con "unidades especializadas, como la Sección de Motoristas, que garantizan una respuesta ágil y efectiva en el territorio".