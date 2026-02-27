El Ayuntamiento de Cullera liquida 2025 con un superávit de 2.7 millones de euros

10 años en positivo. El Ayuntamiento de Cullera ha cerrado el 2025 con un superávit de 2.713.521, 12 €, y supone ya una década consecutiva de liquidar el año presupuestario con balance positivo. Además, el remanente de tesorería se sitúa en 1.988.662,25 €.

Este hito presupuestario de solvencia económica denota «una gestión basada en la responsabilidad, la eficiencia y la solidez de este Ayuntamiento con los recursos públicos y la sostenibilidad económica rigurosa», según ha destacado el alcalde Jordi Mayor.

Un nuevo resultado positivo «fruto de la planificación y gestión prudente de nuestras cuentas municipales, sin subir ningún impuesto en más de una década, y seguir continuando con inversiones estratégicas, en grandes proyectos de futuro para nuestra ciudad, y en la implementación de mejoras en programas públicos para no dejar a nadie atrás y continuar siendo una ciudad de derechos y oportunidades».

Con el cierre de 2025, Cullera consolida así un ciclo de diez ejercicios consecutivos con superávit, a pesar de la situación excepcional que ha generado la DANA y la gestión de las distintas ayudas que han llegado al municipio.

La liquidación del presupuesto se dará cuenta en un plenario extraordinario programado para el próximo 11 de marzo, que también revela que un año más se ha cumplido con el periodo medio de pago a proveedores que exige la ley por bajo de los 30 días y que Cullera se ha situado en 16 días.