La Agrupación Empresarial de Algemesí - Empal ingresa 70.000 € a las empresas del municipio

La Agrupación Empresarial de Algemesí (Empal) ha ingresado un total de 70.000 euros al tejido empresarial local en el marco de la convocatoria de ayudas para la reactivación económica tras la DANA del 29 de octubre de 2024.

Esta actuación ha sido posible gracias a la financiación de la Caixa Rural d’Algemesí y a la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí, que han hecho viable esta inyección directa de liquidez a las empresas afectadas.

59 empresas beneficiarias

En total, 59 empresas de Algemesí han recibido esta ayuda, alcanzando un importe máximo de 1.184,80 € por empresa, una vez realizado el reparto proporcional del crédito disponible, conforme a las bases reguladoras de la convocatoria.

Además, dentro de la misma línea de actuación, se han destinado 3.000 euros a las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de Algemesí, reforzando así la estructura organizativa de los polígonos industriales y su capacidad de recuperación.

Reactivación real y directa

El objetivo de estas ayudas ha sido contribuir a la reparación de daños en instalaciones, equipamientos e infraestructuras empresariales.

Desde Empal se destaca la importancia de esta actuación conjunta entre la Caixa Rural d’Algemesí, el Ayuntamiento de Algemesí y Empal, que ha permitido que los fondos lleguen directamente a las empresas, con un procedimiento ágil y transparente.

Con esta medida, la Agrupación Empresarial reafirma su compromiso con la defensa y dinamización del tejido empresarial de Algemesí, especialmente en momentos de dificultad, trabajando de manera coordinada con las instituciones y entidades del municipio para garantizar una recuperación sólida y efectiva.