Algemesí se convierte en punto de encuentro europeo y sostenible

El IES Bernat Guinovart de Algemesí ha estado acogiendo a estudiantes de seis países dentro del proyecto Erasmus+ CREATE, una iniciativa que une emprendimiento, sostenibilidad y convivencia intercultural.

Del 8 al 14 de febrero, 35 alumnos y 10 profesores procedentes de Italia, Eslovaquia, República Checa y Lituania —además del alumnado local— han trabajado juntos alrededor del emprendimiento sostenible y la creación de ecoempresas. Y han elaborado hasta 18 planes de negocio.

Los proyectos, elaborados en inglés, han sido evaluados por un jurado internacional y por profesionales del ámbito empresarial. Y el alumnado de Economía de 3º de ESO del centro de Algemesí ha logrado un meritorio tercer puesto, compitiendo con estudiantes de cursos superiores de otros países.

Pero la experiencia ha ido mucho más allá del aula. Los estudiantes europeos han sido acogidos por familias de Algemesí, lo que les ha permitido vivir de cerca la cultura y el día a día del municipio. Han participado en un taller de muixerangues, han visitado el Museo de la Festa y la Basílica de Sant Jaume, y también han conocido iniciativas locales de comercio sostenible.

Muixeranga con alumnos de intercambio en el IES Bernat Guinovart de Algemesí | IES Bernat Guinovart

La semana ha incluido además talleres creativos, actividades conjuntas y hasta una fiesta de disfraces coincidiendo con Carnaval, reforzando así los lazos entre jóvenes de distintos países.

El proyecto, dotado con 250.000 euros a nivel europeo, continuará ahora con la creación de un documental sobre el cambio climático, con entrevistas en los seis países participantes.

En definitiva, una experiencia que consolida la apuesta del IES Bernat Guinovart por la innovación, la internacionalización y la formación de un alumnado preparado para afrontar los retos del futuro… con una mirada sostenible y europea.