Localizada una plantación de cannabis tras un incendio en Alberic

Tras el aviso de un incendio en una casa deshabitada en Alberic, los agentes localizaron una plantación de marihuana con más de 500 plantas.

Los agentes recibieron un aviso por un incendio en una vivienda deshabitada. Una vez extinguido y al entrar en su interior, se realizó un hallazgo casual en la planta superior de una plantación de cannabis con 524 plantas de marihuana en diferente estado de floración. También se localizaron utensilios necesarios para la plantación, como instalación de climatización, iluminación y aparatos de aire acondicionados industriales.

Los agentes y los técnicos de la empresa suministradora de electricidad señalaron como posible causa del incendio el enganche ilegal al suministro eléctrico.

La investigación continúa abierta con el fin de detener al responsable o responsables de los hechos.