Sumacàrcer invierte 50.000 euros en la instalación de nueve cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Sumacàrcer invertirá 50.000 euros en la instalación de nueve cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio.

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas con el objetivo de modernizar los servicios locales, reforzar la prevención delictiva y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en la vía pública.

El alcalde de la localidad, David Pons, ha destacado que esta importante inversión busca que Sumacàrcer continúe siendo un pueblo tranquilo y seguro, sirviendo además como herramienta de apoyo para las fuerzas de seguridad.

En el caso de Sumacàrcer, son las primeras cámaras de videovigilancia con las que contará la localidad.

Albalat de la Ribera amplía la videovigilancia

Por su parte, en Albalat de La Ribera, han ampliado las ya existentes, con nueve nuevos dispositivos.

Así, en total esta localidad cuenta con un total de 42 cámaras, con las que, como ha destacado el alcalde de Albalat, José Antonio Roig, se mejora la seguridad ciudadana y se contribuye a una mejor gestión de la movilidad y del cumplimiento de las normativas.

Las nuevas cámaras se han ubicado en varios puntos estratégicos de la localidad: en las cuatro entradas del pueblo, éstas dotadas con lector de matrículas de vehículos, en la zona del Mercado Municipal – Gran Vía del País Valencià, en la zona de dos puntos de contenedores: c/ Mozac y c/ maestro Felip, y en el parque Tirant lo Blanch.

El proyecto ha sido posible gracias a una subvención directa de la Diputación de València de 11 mil euros para acelerar el proceso de recuperación de los municipios afectados por la DANA de 2024.