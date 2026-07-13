Muere otro hombre en el área recreativa l’Esgoletja en Sumacàrcer

Un hombre ha fallecido este domingo mientras se bañaba en el río Júcar, a su paso por Sumacàrcer. Es la segunda víctima que muere ahogada en cuatro días en el área recreativa de l’Esgoletja.

Entorno a las siete de la tarde de este domingo se recibió el aviso de emergencia tras perder de vista al bañista, del que, hasta ahora no ha trascendido ni edad ni procedencia.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos de Xàtiva y el jefe de sector y el grupo de Rescate en Altura (GERA) con un helicóptero. Los equipos localizaron el cuerpo sin vida de la víctima tras una intensa búsqueda.

El alcalde de Sumcárcer, David Pons, reitera la necesidad de extremar la precaución en las zonas de baño fluvial, así como la colaboración de las administraciones superiores, puesto que los recursos locales son limitados y no pueden asumir competencias que no les corresponde.

Este trágico suceso ocurre, como les decimos, solo cuatro días después de otro incidente mortal en la misma zona, cuando u joven de 21 años de Alfarb murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente ante sus amigos.