Sueca utiliza maquinaria pesada para tratar de eliminar el escalón de arena de Motilla

Maquinaria pesada trabaja en Sueca para solucionar el problema del escalón de arena que generan las corrientes en la Playa de Motilla.

La concejal de playas, Pilar Moncho, ha explicado que, pese a las actuaciones llevadas a cabo la pasada semana por el ente provincial, el desnivel se sigue produciendo, por lo que la Diputació ha optado por contratar un empresa que con maquinaria más pesada allane al acceso al mar.

Sueca contará con 27 socorristas para sus playas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sueca ha presentado su dispositivo de seguridad, socorrismo y baño adaptado, operativo al 100% desde el 1 de julio tras las obras de regeneración costera.

El equipo incluye 27 socorristas, personal de baño asistido y cobertura en las cuatro playas adaptadas (La Lastra, Les Palmeres, Bega de Mar y Mareny Blau), activas de 11:00 a 15:00 horas.

El operativo busca garantizar la seguridad estival mediante personal especializado, torre de vigilancia, embarcación y ambulancia para una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Servicios de vigilancia

Más de 160 servicios extraordinarios de vigilancia se llevarán a cabo en las playas de Sueca este verano. Así se ha indiciado en la presentación del Servicio Especial en la costa 2026 de la Policía Local.

Este incremento de agentes en el litoral busca ofrecer un servicio preventivo, visible y próximo a los ciudadanos frente a la gran afluencia estival.

Los policías patrullarán diariamente a pie, en quad y en motocicleta. Su principal objetivo es prevenir hurtos, controlar la venta ambulante ilegal y resolver incidentes de convivencia para garantizar la seguridad en zonas de baño y paseos marítimos.