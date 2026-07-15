La Ribera se prepara ante un nuevo aviso de alerta roja por altas temperaturas

La Ribera se prepara de nuevo ante este nuevo aviso de alerta roja. Una comarca en la que la pasada semana se llegó a registrar la temperatura más alta de Europa el pasado martes en La Pobla Llarga donde se alcanzaron los 45,4 grados.

Para la jornada de hoy el mercurio podrá superar de nuevo los 40 grados. Por ello, los ayuntamientos han tomado medidas especiales. En Alzira, se ha puesto a disposición de las personas sin hogar el refugio climático de Cruz Roja.

También se ha decretado el cierre de los parajes naturales municipales de la Murta y la Casella, así como del Cementerio Municipal. Además, se ha modificado el horario del mercado ambulante, que únicamente ha funcionado hasta el mediodía

En Cullera, los trabajadores municipales que trabajan al exterior han acabado su jornada laboral a la una de la tarde.

Por su parte, en Benifaió el consistorio ha suspendido l`Escola d’Estiu y recomienda a los hosteleros cerrar sus terrazas en las horas de más calor. Además, en l’Alcudia y Albalat de La Ribera la entrada a la piscina hoy es gratuita.

Pero no sólo hoy preocupan las altas temperaturas, sino también los fenómenos costeros que podrían producirse por la tarde, como tormentas secas, ráfagas muy fuertes de viento de corta duración o reventones, como el que en 2022 afectó a la ciudad de Cullera, y que provocó la muerte de un joven y decenas de heridos en la celebración del Medusa Festival.

Debido a los valores extremos durante el día y las altas temperaturas nocturnas, el 112 insta a mantener la vigilancia y cuidado por la afectación a la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular y evitar actividades al exterior, sobre todo en las horas centrales del día.

Por lo que se refiere al nivel de riesgo de incendios forestales, será muy alto o extremo, por lo que deben extremarse las medidas preventivas.