La Policía Nacional detiene en Alzira a un hombre por poseer 25 armas sin licencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira, en la provincia de Valencia, a un varón de 46 años por un delito de tenencia ilícita de armas y munición. El arrestado carecía de licencia y de cualquier documentación que autorizara la posesión legal del armamento.

Las armas se encontraban en una casa de campo, fuera del circuito legal de control, sin registro ni número de serie, y expuestas a una posible sustracción por terceras personas. La investigación se inició en agosto de 2025 tras una denuncia que alertaba de la existencia de armas en la vivienda e incluso de un disparo accidental hacia un campo de naranjos.

Tras confirmar que el sospechoso no tenía licencias, y con autorización judicial, los agentes registraron el inmueble, donde localizaron 15 armas cortas, 10 armas largas y diversa munición.

El detenido, sin antecedentes policiales, ha quedado en libertad con cargos y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.