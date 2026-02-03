En libertad con cargos la dueña de una guardería de Algemesí acusada de maltrato a menores

Un juez de Alzira ha acordado la libertad provisional con cargos para la propietaria de una guardería de Algemesí detenida por presunto maltrato a menores de entre nueve meses y tres años. La mujer queda investigada por delitos de maltrato habitual y vejaciones injustas continuadas.

Como medidas cautelares, el magistrado le ha prohibido acercarse o comunicarse con los alumnos y sus familias, acudir al centro y ejercer cualquier actividad laboral relacionada con menores mientras se instruye la causa. Además, se ha ordenado protección policial y la intervención de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer.

La investigación se inició tras la denuncia de trabajadores del centro, que aportaron vídeos a la policía. El centro ha sido clausurado de forma indefinida y el Ayuntamiento de Algemesí trabaja para ofrecer alternativas de escolarización a las familias afectadas.

El caso ha causado una fuerte conmoción en la localidad y permanece bajo investigación judicial.