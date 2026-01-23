El Perelló presenta en FITUR 2026 la XIII Fira de la Tomaca

El Perelló ha presentado en FITUR 2026 la XIII edición de la Fira de la Tomaca, que se celebrará del 5 al 7 de junio. El evento, consolidado en el calendario gastronómico y turístico de la Comunitat Valenciana, pone en valor la tradición agrícola del municipio y la excelencia de la Tomaca del Perelló, reconocida por su sabor, textura y calidad.

Durante la presentación en el stand de la Diputació de València, el alcalde José Codoñer destacó que llevar la Fira a un escaparate internacional como FITUR permite mostrar al mundo la identidad, la economía y la historia del municipio. La Fira combina experiencias gastronómicas, actividades culturales y propuestas para todos los públicos, incluyendo degustaciones y showcookings.

Con esta edición, El Perelló reafirma su compromiso con la agricultura local, la sostenibilidad y el turismo de calidad, consolidando la Fira de la Tomaca como un referente que celebra el producto, el territorio y sus productores, y que atrae visitantes de toda la Comunitat Valenciana y más allá.