Sueca ensalza los valores del futbolista Antonio Puchades en una gala que reúne al asociacionismo deportivo de la ciudad

El Centro Municipal Bernat i Baldoví se ha impregnado de humildad, suecanidad y deportividad recordando la figura del querido futbolista suecano Antonio Puchades Casanova, todo un referente dentro y fuera de los campos de fútbol. La gala ‘Els valors de Tonico’ puso de manifiesto que su legado sigue más vivo que nunca al tiempo que sirvió para reconocer el esfuerzo, compromiso y contribución a la sociedad de un gran número de deportistas locales miembros de los diferentes clubes con que cuenta la ciudad.

El acto, uno de los más significativos programados dentro del ‘Año Puchades’, que en este 2025 está conmemorando el centenario de su nacimiento, contó con la presencia de varios familiares del futbolista, entre ellos sus sobrinas Paz, Elo y Pili Puchades; el alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez; el director general de Deportes, Luis Cervera; una gran representación de la corporación municipal; el hijo predilecto de Sueca, Vicent González; así como una amplia representación del asociacionismo deportivo de la ciudad, quienes fueron los encargados de determinar a los y las deportistas merecedores de los reconocimientos de la velada por representar los valores de los que hizo gala Antonio Puchades en vida.

Reconocimientos

A propuesta de los propios clubes, los y las deportistas que recibieron un reconocimiento especial a su trayectoria y personalidad en la gala, fueron: Miquel Furió, Club Bàsquet Sueca; Blanca Martí y Mar Ribera, Club de Tenis; el juego de la pilota valenciana, Club Pilota Valenciana Xúquer y Badana Club Deportivo de Pilota Valenciana; Carlos Muñoz, Veteranos del Sueca; Àngel Calzado, SD Sueca; Josep Baldoví, Club de Futbol Promeses Sueca; Emilio Martínez, Club de Fútbol Americano Templaris; Jose Soler, Club Handbol Sueca; Pau Codina, Sueca United; Javier Nieves, Club Futbol Sala, Toni Collantes, Club Bàsquet Chiruwhi; Josep Camilleri, Club Senderista ‘Olivetes xafaes’; Marc Roselló, Club Sutrail; Pedro Cascales, Club Cobardes Team; Manuel Cortés, Club de Atletismo Sueca; Juan Francisco Oya, Club de Natación Sueca; Vicent Pérez, Club Corriols; Fermín Baldoví, Club Peus Quets; Ausiàs Sansebastián, Club Petit Comité; Raül Cuenca, Club Billar Sueca; Míriam Filgueras, Club Gimnasia Rítmica ACEUS; Club Escuela de Piragüismo; Juan Andrés Fos, Club de Ajedrez Sueca; Antonia Torre, Sociedad de Cazadores de Sueca; Sergi Núñez de Arenas, Escola d’Escacs Ribera Baixa; Juan Antonio Ávalos, Club Almookwan Sueca; Fernando Riera, Club de Boxeo Sueca y Club Antonius Pugilatus; Celia Méndez, Club Gimnasia Rítmica Suayqa; Martí Furió, Wu Guang Kung Fu; Vicente Fornés, Silat Suffian Bela Diri; Woitek Kadlubiec, Sueca sobre rodes; Just Gómez, Moto Club Sueca; Pascual Villagrasa, Club Deportivo Rossiners; José Tormos, Peña Ciclista Sueca; Raúl Romeu, TMAX La Ribera; y José Cardo, Club Triatló Sueca.