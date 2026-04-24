sucesos

Muere un trabajador tras ser atropellado con un remolque de un tractor en Polinyà de Xúquer

El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, de 46 años, pero no ha habido respuesta y ha confirmado el fallecimiento.

Luis Méndez

La Ribera |

Ambulancia del SAMU

Un trabajador, de 46 años, ha fallecido tras haber sido atropellado con un remolque de un tractor en una finca agrícola situada en la localidad de Polinyà de Xúquer, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido pasadas las 16 horas, detallan las mismas fuentes. Hasta el lugar, se han movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y una de Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, de 46 años, pero no ha habido respuesta y ha confirmado el fallecimiento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer