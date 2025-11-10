La Ribera Alta destina un millón de euros a rehabilitar infraestructuras y espacios turísticos tras la DANA

La Mancomunidad de la Ribera Alta invertirá un millón de euros en la rehabilitación de infraestructuras y recursos turísticos naturales dañados por la DANA en los municipios de la comarca. Los fondos proceden de los fondos europeos NextGenerationEU, canalizados por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante una subvención de la Generalitat Valenciana.

De esta cantidad, 300.000 euros se destinarán a la mejora de la red de rutas cicloturistas fluviales y el Camino Natural del Antiguo Trenet; 400.000 euros se invertirán en la creación de “islas climáticas” y adecuación de parques y jardines urbanos en 12 municipios; y 300.000 euros en la creación o rehabilitación de áreas recreativas en 9 municipios.

La presidenta de la Mancomunidad, Paqui Momparler, destacó que estas actuaciones “no solo reparan los daños de la DANA, sino que siembran futuro, fortalecen el territorio y lo hacen más verde, resiliente y sostenible frente al cambio climático”.