Ford estudia alianzas con Geely para potenciar su planta en Valencia

Ford explora nuevas alianzas en Europa y mantiene conversaciones preliminares con la empresa china Geely que podrían afectar a la planta de Almussafes, en Valencia, en un contexto de replanteamiento de su estrategia de vehículos eléctricos.

El objetivo sería que la empresa china pudiera fabricar vehículos en Valencia y así evitar los altos aranceles que la Unión Europea aplica a los coches eléctricos procedentes del país asiatico. Al mismo tiempo, esta opción permitiría dar más actividad a la planta valenciana, que actualmente solo produce el modelo Ford Kuga. Estos contactos forman parte del cambio de estrategia de Ford en el sector del vehículo eléctrico, que le ha llevado a buscar acuerdos con empresas chinas. Las conversaciones son todavía iniciales, se centran solo en la fabricación y, por ahora, no garantizan que se alcance un acuerdo definitivo.