ACTUALIDAD DEL MOTOR

Ford estudia alianzas con Geely para potenciar su planta en Valencia

La compañía estadounidense mantiene conversaciones preliminares con la empresa china para fabricar vehículos eléctricos en Almussafes

Nuria Ortiz

La Ribera |

Ford estudia alianzas con Geely para potenciar su planta en Valencia
Ford estudia alianzas con Geely para potenciar su planta en Valencia | Agencia EFE

Ford explora nuevas alianzas en Europa y mantiene conversaciones preliminares con la empresa china Geely que podrían afectar a la planta de Almussafes, en Valencia, en un contexto de replanteamiento de su estrategia de vehículos eléctricos.

El objetivo sería que la empresa china pudiera fabricar vehículos en Valencia y así evitar los altos aranceles que la Unión Europea aplica a los coches eléctricos procedentes del país asiatico. Al mismo tiempo, esta opción permitiría dar más actividad a la planta valenciana, que actualmente solo produce el modelo Ford Kuga. Estos contactos forman parte del cambio de estrategia de Ford en el sector del vehículo eléctrico, que le ha llevado a buscar acuerdos con empresas chinas. Las conversaciones son todavía iniciales, se centran solo en la fabricación y, por ahora, no garantizan que se alcance un acuerdo definitivo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer