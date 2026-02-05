Un incendio destapa la mayor plantación de marihuana hallada en el casco urbano de Alberic

Este miércoles por la tarde, un incendio declarado en un inmueble de la calle Huertas de Alberic ha permitido desmantelar la que las autoridades consideran la mayor plantación de marihuana descubierta hasta ahora en el casco urbano del municipio. En el interior del edificio se localizaron alrededor de 600 plantas cultivadas en una instalación indoor perfectamente equipada.

Según ha informado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, todo apunta a que el fuego se originó en el enganche ilegal a la red eléctrica que suministraba energía a la plantación, extremo que también se ha insinuado a través de mensajes difundidos en redes sociales.

En la intervención participaron efectivos del Consorcio de Bomberos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como operarios municipales y técnicos de la compañía eléctrica.