Pilar Bernabé visita las obras históricas de regeneración de las playas de Sueca

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana las actuaciones de regeneración de las playas de Sueca, comprendidas entre el puerto de El Perelló y Motilla.

Una actuación que ha calificado de histórica y que, gracias a una inversión de 7,6 millones de euros, permitirá recuperar una anchura de 22 metros de playa.

La delegada ha incidido en que lo que se ha hecho no es un aporte rutinario de arena, sino una regeneración de primer nivel, similar a la realizada hace tres años en las playas del sur de Valencia, las cuales mantienen una fisonomía perfecta.

Bernabé ha explicado que la draga ya ha terminado de verter más de 700.000 metros cúbicos de arena a lo largo de 3 kilómetros de costa.

Además, se va a ejecutar una regeneración dunar en esos 3 kilómetros para dotar a la costa de una mayor resiliencia ante futuros temporales. Unos trabajos, que como ha explicado la concejal de playas de Sueca, Pilar Moncho, serán compatibles con la apertura de las playas, a partir del 26 de junio desde Motilla a El Perelló, esta última prevista para el 3 de julio.

Por su parte, la Mancomunitat de la Ribera Baixa ha adquirido 100 pasarelas y 60 tarimas de madera, destinadas a facilitar el acceso a las playas y reforzar la protección de los espacios costeros.

Esta intervención forma parte de las actuaciones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –concedidas por Turismo Comunidad Valenciana, para los territorios afectados por la DANA de 2024.