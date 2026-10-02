El pedrisco deja daños en 500 hectáreas de cultivos de La Ribera valorados en 4 millones de euros

El pedrisco caído ayer en La Ribera ha causado pérdidas de cuatro millones de euros. Según la primera valoración de la Asociación Valenciana de Agricultores, el granizo ha afectado a unas 500 hectáreas de cultivo. Los términos municipales más perjudicados son Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes, Sumacárcer y Alberic.

El cultivo más perjudicado es el caqui, que presenta campos con hasta el 80% y 100% de afección a pocos días de iniciar el grueso de la recolección. También se registran daños de consideración en cítricos y aguacates.

En el cultivo del arroz, cuando aún queda más del 15% de los arrozales por segar, estas lluvias mantienen el nivel del agua elevado y, en caso de prolongarse, podrían poner en peligro la siega pendiente. Además, frenan las labores de la quema de la paja del arroz.

José Francisco Sales, responsable tècnic d'AVA-ASAJA, insiste en que, fuera de las zonas afectadas por el granizo y los arrastres de tierra, las lluvias están resultando beneficiosas en líneas generales.

AVA-ASAJA pide a las administraciones la puesta en marcha de ayudas directas y medidas fiscales destinadas a los productores afectados e, insta a Agroseguro a agilizar las peritaciones.

Registro de lluvias

En cuanto a los registros de precipitaciones, el grueso de las lluvias ha descargado en Corbera o Sueca, donde en las últimas 24 horas se han registrado 132 y 96 litros por metro cuadro respectivamente, y en la ciudad de Alzira, con un acumulado a estas horas de 108 litros por metro cuadrado

En Antella, el Ayuntamiento ha informado de que un desprendimiento de piedras como consecuencia de las lluvias ocupa parte de la vía en la carretera de l’Estret. Actualmente se espera la llegada de la maquinaria necesaria para limpiar la calzada y restablecer la normalidad. Mientras, se pide a los conductores que extremen la precaución al pasar por esta zona afectada.

Actos cancelados o aplazados

La programación cultural de La Ribera también se ha visto afectada por la previsión de lluvias fuertes. Alberic ha cancelado la Fira de l'Alliberament Senyorial de este fin de semana y Fortaleny su Festival Fortaleny Intim. También se ha aplazado el Festival Nodul, en la Vall del Xúquer.

La situación se complica este sábado

AEMET ha actualizado el aviso meteorológico para este viernes y a partir de las 21:00 horas y hasta las 23:59 horas, entra en ALERTA NARANJA por lluvias y tormentas.

El Sábado volverá a ser AMARILLA de 00:00 a 8:00 y cambia NARANJA DE 8:00 A 16:00, cuando si todo va según lo previsto pasará de nuevo a amarilla.