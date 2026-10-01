Alerta roja en la Ribera: AEMET prevé lluvias históricas de hasta 250 l/m² y los municipios suspenden clases, cierran instalaciones y restringen la actividad

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo en la comarca de la Ribera ante la previsión de un episodio de lluvias torrenciales que comenzará este jueves.

La alerta naranja se inicia a las 14:00 horas por precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora, pero la situación empeorará drásticamente a partir de las 18:00 horas con la activación de la alerta roja. Se prevén acumulados de hasta 90 l/m² en una hora y 250 l/m² en doce horas, acompañados de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento.

Medidas tomadas por los ayuntamientos

Ante el riesgo extremo, los ayuntamientos de la comarca han coordinado una respuesta masiva con cierres, suspensiones de clases y restricciones a la movilidad para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades recomiendan encarecidamente evitar cualquier desplazamiento por carretera durante la alerta roja y permanecer en el interior de lugares seguros.

Así las cosas, este jueves las clases se han suspendido a partir de las tres de la tarde de hoy en Algemesí, Sueca, Cullera y Catadau, y a partir de las dos cesa la actividad lectiva en el IES Almussafes.

Mañana viernes la actividad lectiva, por el momento, cesa en Sueca, Alginet, Riola, Alzira, Cullera, El Perelló y El Mareny de Barraquetes.

Los ayuntamientos de la comarca también han informado en sus redes sociales del cierre de instalaciones y servicios municipales.

La alerta hace que se supendan o aplazan diferentes actos culturales

La programación cultural de La Ribera también se ha visto afectada por la previsión de lluvias fuertes. Alberic ha cancelado la Fira de l'Alliberament Senyorial de este fin de semana y Fortaleny su Festival Fortaleny Intim.

En Alzira se suspenden todos los actos de esta tarde, como la Clausura de la Setmana de les persones Grans, Bon Profit, la Inauguración de los Murales de les Muralles y la Conferencia de Na Violant.

En cuanto a los desplazamientos Riola ha restringido la movilidad por cualquier acceso que no sea carretera oficial (evitando especialmente la mota del río) y ha cerrado al tráfico el Passeig del Riu "Agustí Chofre”.

Los consistorios previenen en cuanto a desplazamientos

Carlet y Benimodo han tomado medidas preventivas en pasos inundables y barrancos.

Por su parte, en Algemesí se ha suspendido la actividad en las áreas industriales de la ciudad durante el tramo de aviso rojo y el consistorio ha reforzado el servicio policial, las brigadas municipales y mantendrá activo su dispositivo de información las 24 horas.