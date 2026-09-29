El PP de Alzira exige mejorar los accesos y duplicar las vías de evacuación en La Graella y el Torretxó

El Partido Popular de Alzira ha exigido mejorar los accesos y duplicar las vías de evacuación en La Graella y El Torretxó.

La formación denuncia que transformar la subida a la ermita en sentido único ha colapsado la calle Santa María de Bonaire, convirtiéndola en un peligroso embudo y en la única salida para los vecinos de El Torretxo Alto.

Por ello, y para resolver, la a su juicio, situación de inseguridad ante posibles emergencias, el PP plantea revertir el carril de subida a la Montañeta para recuperar el doble sentido. Asimismo, el concejal del PP, Rubén Palau, exige que se retomen las negociaciones para construir la circunvalación paralela a la Graella, un proyecto clave para el tráfico y cuyas obras llevan años paralizadas.