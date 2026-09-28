Entre 50 y 300 mujeres son víctimas de la explotación sexual en Alzira

Entre 50 y 300 mujeres son explotadas sexualmente o se dedican a la prostitución en Alzira, según un diagnóstico presentado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento.

Estas cifras evidencian una preocupante falta de registro común en el municipio, donde el fenómeno ha cambiado tras la pandemia, ocultándose en pisos privados y haciéndose menos visible que en carreteras.

La concejal del Área, Amèlia Blanquer, ha indicado que en el diagnóstico presentado por el Ayuntamiento la población exige respuestas firmes, priorizando la detección de casos, el apoyo a las víctimas y el endurecimiento policial. Además, se plantea modificar la ordenanza municipal para alinear la postura abolicionista del consistorio y evitar sancionar a las mujeres explotadas.

El estudio llevado a cabo en Alzira revela una alta concienciación social, y es que el 84,4 % de los ciudadanos sospecha de la existencia de estas redes en la localidad y el 73,1 % vincula directamente la actividad con la violencia y la coacción.