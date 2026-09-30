Alzira no revertirá el sentido único de la Muntanyeta y trabaja en el proyecto de la circunvalación de la Graella

El Ayuntamiento de Alzira pretende incluir en el presupuesto de 2027 la ejecución de la circunvalación de La Graella.

Así lo ha explicado su alcalde, Alfons Domínguez, ante la petición hecha por el PP para reducir el tráfico en la calle Santa maría de Bonaire, tras dejar con un solo sentido de circulación la subida a la Muntanyeta del Salvador.

El primer edil ha recordado al PP que se está trabajando en el proyecto y que lo que hay que conseguir es financiación para ejecutar la obra, valorada en un millón y medio de euros. Algo para lo que de no conseguir el apoyo de otras administraciones requeriría de subir impuestos.

El ayuntamiento ya dispone de los terrenos a través del antiguo huerto de las aguas potables para construir esta pequeña circunvalación que saque el tráfico del barrio.