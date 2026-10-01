Ford y UGT firman el Acuerdo 2030 para la planta de Almussafes

La dirección de Ford y el sindicato UGT han firmado este miércoles el acuerdo laboral para la factoría de Almussafes que estará vigente hasta 2030. El pacto garantiza incrementos salariales considerables por encima del IPC y una cláusula de revisión retroactiva anual.

Además, contempla que la gratificación especial suba a 1.000 euros en 2027 y se consolide en las tablas salariales a partir de 2029.

José Luis Parra, el secretario general de UGT en Ford Almussafes ha calificado este acuerdo de "histórico" al proporcionar estabilidad en un momento clave marcado por la alianza con la firma china Geely.

Para Parra este acuerdo favorecerá la creación de miles de empleos directos e indirectos, con salarios dignos y derechos, así como un fuerte impulso a la actividad económica para la Comunitat Valenciana. Todo cuando se está a punto de celebrar el 50 aniversario de la factoría.

UGT ha insistido en que ahora realizará un exhaustivo seguimiento de lo pactado a través de la Comisión del Observatorio para la Electrificación.

El acuerdo ha salido adelante con apoyo de UGT, mayoritario en el Comité de Empresa, pero sin la firma de STM, que considera que contiene "líneas rojas" como "los topes empresariales del 5% anuales y del 20%" para que los salarios "jamás superen ese porcentaje en los cuatro años que dura el acuerdo". Para STM, no se asegura que la plantilla no pierda poder adquisitivo.

STM se opone a "la obligación de trabajar los sábados", "la consolidación de la pérdida del pago de plus de dos días de jornadas industriales al año y la falta de la participación activa, secreta y democrática mediante referéndums".

La intersindical también ha puesto el foco en que "hayan quitado en la propuesta de extensión del permiso de cabecera". Finalmente, ha negado que sea "la mejor propuesta económica del sector para los próximos años", como esgrime la empresa, cuando "la mayoría del sector aún ni lo ha negociado".