La oposición de Carcaixent fuerza un estudio para abonar las ayudas a las entidades locales

La oposición de Carcaixent, integrada por Compromís, PSPV-PSOE y Units per Carcaixent, ha aprobado una propuesta plenaria para desbloquear el pago de 222.600 euros en subvenciones pendientes a las asociaciones locales del municipio.

Los tres partidos han propuesto habilitar estos recursos mediante modificaciones de crédito, demostrando, según su argumento, que un presupuesto prorrogado no impide utilizar las herramientas legales disponibles.

Ana Calatayud, de Units per Carcaixent, espera que la propuesta que han elaborado salga adelante.

Algo que el concejal de hacienda, José Oltra, duda, puesto que advierte que, aunque se va a estudiar esta propuesta, es completamente inviable.

Así las cosas, una vez la propuesta sea estudiada por los técnicos municipales, deberá volver a pasar por el pleno para aprobarse o no.