Noche de San Juan sin hoguereras en La Ribera y con temperaturas récord

La Noche de San Juan se celebra este año de nuevo sin hogueras y con temperaturas de récord.

Tanto el Ayuntamiento de Cullera como el de Sueca y El Perelló, han informado que, según lo dispuesto en la ley de costas, queda prohibido encender hogueras en las playas.

Tampoco está permitido el consumo de alcohol y drogas en las playas y vías públicas, o introducir envases de cristal a la arena.

Además, a causa de los trabajos del proyecto de regeneración de playas, hay zonas que están cerradas al público por motivos de seguridad.

Tanto Cullera, Sueca y El Perelló, han habilitado un dispositivo policial extraordinario para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de todas las normas.

Pese a las restricciones, esta noche, habrá luces, sonido y colores en el cielo de Cullera para dar la bienvenida en verano con un castillo de fuegos artificiales que se disparará desde el espigón de l’Escollera la pirotecnia Hermanos Caballer.

Pero la noche de San Juan no será este año especial sólo por las restricciones, sino también por las temperaturas. Y es que la comarca registrará mínimas históricas durante la noche de San Juan, donde se rozarán los 26 grados a medianoche.

Este episodio se situará en el Top 5 de las noches de San Juan más cálidas de los últimos 66 años, según ha explicado el meteorólogo, Jovie Esteve. Además, esta ola de calor, que durará hasta el jueves 25, está disparando también la temperatura del mar Mediterráneo. que ya alcanza los 25 grados, 3,5 grados por encima de la media.