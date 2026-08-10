El Hospital Universitario de la Ribera reduce la demora media para intervenir a los pacientes prioritarios

El Hospital Universitario de La Ribera ha reducido de 29 a 12 días la demora media para intervenir a los pacientes con prioridad 1, aquellos cuya situación clínica requiere una intervención en un plazo máximo de 30 días debido a la gravedad de su patología.

Este descenso, registrado entre junio de 2023 y junio de 2026, supone una reducción del 59% y sitúa al Departamento de Salud de La Ribera en menos de la mitad del tiempo máximo recomendado para este tipo de pacientes.

Asimismo, la demora media de los pacientes con prioridad 2, aquellos cuya intervención debe realizarse en un plazo recomendado inferior a 90 días, también ha experimentado una evolución favorable, al pasar de 59 días en junio de 2023 a 34 días en junio de 2026, lo que representa una reducción del 42%.

De este modo, el Hospital Universitario de La Ribera mantiene los tiempos de espera de las prioridades 1 y 2 por debajo de los plazos máximos recomendados establecidos en el Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud y fija un periodo de referencia de 30 días para la prioridad 1 y de 90 días para la prioridad 2.

En cuanto a la demora quirúrgica global, el Hospital de la Ribera registra en junio de 2026 una espera media de 56 días, por debajo de la media autonómica.

Estos datos sitúan a La Ribera entre los departamentos de salud con mejores tiempos de respuesta quirúrgica de la Comunitat Valenciana, especialmente en aquellos pacientes cuya situación clínica requiere una actuación más rápida.