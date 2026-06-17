La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para identificar un cadáver hallado en Albalat de La Ribera

La Guardia Civil trata de identificar a una persona encontrada sin vida en un campo de naranjos de la Partida de Jovades en Albalat de la Ribera, el pasado 29 de mayo.

Se trata de un hombre caucásico de edad avanzada, tez clara, con pelo y barba lisos, canosos y cortos y con un tatuaje en la pierna con el texto “02 ZUZO”.

Tras realizar la autopsia al cuerpo no se encontraron indicios de criminalidad.

Una vez personado en el lugar el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, comprobaron que esta persona vestía zapatillas de deporte de color gris, marca “Kalenji”, ropa interior tipo bóxer de color oscuro, de la marca “Uomo”, y pantalón de color oscuro tipo chándal. Asimismo, llevaba un segundo pantalón, también oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas, asemejándose a un pantalón típico de trabajo. En la parte de arriba portaba una camiseta de manga corta de color negro con la inscripción “Força Verdolaga” en la espalda en color verde, una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca “Inside” en talla M.

Además, tiene un tatuaje en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción “02 ZUZO”.

Ante la dificultad para identificar a esta persona, se solicita colaboración ciudadana: si reconoces a esta persona o crees saber quién es, contacta con el 062 o envía un correo electrónico a v-cmd-valencia-opc@guardiacivil.org

Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 661.90.80.51.