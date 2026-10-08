Medio ambiente

La Generalitat presenta 35 recursos contra los deslindes estatales que afectan a 70 km de litoral

Entre las zonas de costa que se ven perjudicadas: Cullera y Sueca

Virginia Delgado

La Ribera |

Vicente Martínez Mus

La Generalitat ha presentado 35 recursos contra los deslindes estatales que afectan a 70 kilómetros de litoral. En nuestra comarca los municipios de Sueca y Cullera han presentado alegaciones contra las pretensiones del gobierno central.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha anunciado esta ofensiva jurídica integrada dentro del Plan de Defensa de la Costa Valenciana. El objetivo del Consell es combatir la "vorágine de deslindes" del Gobierno de España , garantizando la seguridad jurídica de los vecinos y municipios costeros afectados.

La estrategia autonómica exige frenar el uso de temporales excepcionales para cambiar de forma permanente los límites de las playas. Además, combina los recursos judiciales con la reclamación de obras de regeneración costera pendientes y el desarrollo de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

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