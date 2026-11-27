Agroseguro abona esta semana 20,1 millones de euros en indemnizaciones a los productores de caqui asegurados por los siniestros de 2026. Los pagos continuarán las próximas semanas hasta alcanzar la previsión total de 23 millones de euros.

Las fuertes tormentas de pedrisco registradas entre agosto y octubre dañaron más de 4.800 hectáreas, principalmente en La Ribera. El episodio más grave ocurrió en agosto, cuando un reventón térmico afectó 2.500 hectáreas en nuestra comarca, principalmente cultivos de Guadassuar, Alzira y L'Alcúdia. Nuevos temporales en septiembre y octubre sumaron otras 1.100 hectáreas dañadas cerca de la recolección.

Valeriano Fernández, coordinador de Agroseguro en la zona de Levante, ha destacado que, ante estas inclemencias, afortunadamente en 2026 el seguro alcanzó una implantación del 80% en los cultivos de caqui.

El periodo de aseguramiento para la campaña 2027 de caqui se iniciará el próximo 15 de enero.