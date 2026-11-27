La Diputació de València proyecta una rotonda y la reurbanización de la travesía de Tous por 1,4 millones.

El ente provincia ha sacado a información pública el proyecto para reordenar el tráfico en la carretera CV-541 a su paso por Tous.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de seis meses y las obras se desarrollarán en los términos de Tous y Alzira para mejorar la seguridad vial e integrar la vía en el núcleo urbano.

La intervención sustituirá la actual doble intersección por una glorieta de cuatro ramales en la confluencia con la calle Iglesia y la avenida de la Garrofera, incorporando una mediana en dirección a Alberic.

Además, se reurbanizará la calle Sant Josep, se ampliarán las aceras, se habilitarán pasos de peatones accesibles y se renovarán el alumbrado LED, el drenaje y la señalización.