La Generalitat iniciará entre octubre y noviembre las obras de saneamiento del Marenyet

La Generalitat Valenciana iniciará entre octubre y noviembre de 2026 las obras de saneamiento y depuración del Marenyet, en Cullera.

Con una inversión de 2,5 millones de euros a través de la EPSAR, el proyecto conectará la zona al sistema general de depuración municipal.

El conseller, Vicente Martínez Mus, ha indicado que se trata de una actuación que da respuesta a una reivindicación vecinal histórica, y que la nueva infraestructura histórica reducirá el riesgo de vertidos, protegerá el río Júcar y l'Estany,

Las actuaciones incluyen construir una nueva estación de bombeo de aguas residuales y una conducción de 2,3 kilómetros. Los trabajos durarán 17 meses, por lo que se prevé que finalicen antes del verano de 2028.

Además, se prevén futuras mejoras que incluirán un tanque de tormentas.