La Generalitat inicia la consulta previa del Plan de Movilidad Supramunicipal del entorno de Alzira

La Generalitat Valenciana ha iniciado la consulta previa del Plan de Movilidad Supramunicipal del entorno de Alzira (PMoSira).

Este proyecto estratégico busca coordinar el transporte público, impulsar la movilidad activa e integrar tecnologías inteligentes para crear un modelo sostenible en la Ribera del Xúquer.

El plan optimizará el sistema de transporte actual y reforzará la resiliencia del territorio frente al cambio climático y fenómenos extremos.

Alfons Domínguez, alcalde de Alzira ha mostrado su sorpresa por que no se les haya implicado en la redacción de este Plan, al que van a presentar alegaciones.

La ciudadanía puede consultar los detalles y presentar aportaciones hasta el 6 de agosto. Tras esta fase, el borrador se debatirá en un acto público para integrar la participación social antes de iniciar la evaluación ambiental.

También en movilidad, Alzira ha iniciado el pintado de un nuevo carril bici que conectará la estación de tren con el entorno escolar de Tulell.

Según el alcalde, el objetivo de la segunda fase es enlazar Tulell con el instituto Lluís Suñer.

El consistorio pretende que la ruta ciclista se extienda también hasta el Hospital de la Ribera, siempre que la Diputación de Valencia cumpla con los compromisos previstos.