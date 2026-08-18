La Generalitat autoriza quemar la paja del arroz desde septiembre hasta fin de año con estrictas medidas de seguridad

La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales ha adelantado, como medida extraordinaria y por razones fitosanitarias, el dispositivo que de gestión de residuos vegetales procedentes de rastrojos y paja de arroz en superficies agrícolas dedicadas al cultivo del arroz y que permite la quema en humedales de la Comunitat Valenciana como l’Albufera ubicados en la zona de influencia forestal. En paralelo, se ofrece el sistema de recogida gestionado por la empresa pública Vaersa para dar alternativas a los agricultores.

La resolución que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) establece asimismo la ampliación, con carácter extraordinario, del periodo hábil para la quema de estos residuos en las superficies agrícolas dedicadas al cultivo del arroz situadas en el entorno de l’Albufera de València y ubicadas en la zona de influencia forestal.

En estos casos, las quemas podrán realizarse desde el 16 de septiembre de 2026 hasta la finalización de la campaña de siega del arroz y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive, y estarán sujetas a que no exista un alto riesgo de incendios, lo que implicará la paralización de la media.

Con ello se persigue un doble objetivo. En primer lugar, evitar episodios de aguas negras o de anoxia que se producen en aguas de los humedales cuando ni se recogen ni se queman los restos. De la misma forma, también se busca dar cobertura a la paja generada por variedades más tempranas que se han cultivado en mayor medida este año, lo que permitirá también una quema escalonada.

Se establece además que, en el caso de las quemas realizadas en el Parc Natural de l’Albufera y en la Marjal y Estanys de la Ribera Sur del Xúquer, será obligatorio utilizar la aplicación móvil QUEPAR, disponible en la web del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Esta herramienta analiza las condiciones atmosféricas y pauta los momentos óptimos para realizar las quemas, minimizando así los efectos de contaminación en estas zonas arroceras

Además, el dispositivo busca impulsar la recogida de la paja y su posible reutilización, dado que una gestión adecuada de estos restos agrícolas beneficia tanto a los espacios naturales protegidos como a las superficies de producción.

La autorización será válida para las superficies agrícolas dedicadas al cultivo del arroz durante la campaña 2026 y estará condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad.

El horario de las quemas estará comprendido entre la salida del sol y hasta dos horas antes de su puesta, momento en el que no deberán quedar llamas activas.

Asimismo, las quemas únicamente podrán realizarse cuando el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales sea 1, quedando prohibidas cuando el nivel sea 2 o 3.

La resolución establece también que no podrán eliminarse mediante fuego residuos distintos de los expresamente autorizados y que la quema del rastrojo o paja de arroz deberá realizarse durante el periodo necesario para garantizar su completa mineralización, con el objetivo de evitar la producción de aguas anóxicas.

En las parcelas colindantes o situadas a menos de 500 metros de terreno forestal, será necesario limpiar previamente de hierbas y matorral una faja de anchura suficiente y de al menos dos metros alrededor de la zona donde se vaya a realizar la quema.

Durante la quema deberá permanecer en el lugar, como mínimo, una persona encargada de su vigilancia, que deberá disponer de los medios y equipos necesarios para comunicar inmediatamente cualquier incidencia al teléfono 1·1·2 de emergencias de la Generalitat. En caso de imposibilidad técnica de comunicación, deberá conocer el punto más próximo con cobertura de telefonía móvil y disponer de un vehículo para desplazarse hasta él si fuera necesario.

La vigilancia no podrá abandonarse hasta que el fuego esté completamente apagado y hayan transcurrido dos horas sin observarse brasas. La persona encargada de la quema deberá adoptar las medidas complementarias que considere oportunas y será responsable de los daños que pudiera causar.

Por último, las quemas no podrán realizarse cuando se produzcan condiciones de inversión térmica o cuando la velocidad del viento sea superior a 30 kilómetros por hora, cualquiera que sea su componente.