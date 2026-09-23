Fortaleny inicia las obras del Hogar del Jubilado

El Ayuntamiento de Fortaleny ha anunciado el inicio de las obras en la Llar de Jubilats, una actuación clave para el bienestar del municipio.

El proyecto, financiado mediante el Fons d'Inversió de la Diputació de València, contempla el refuerzo estructural completo de la Casa de la Cultura, así como la reforma integral del bar y la optimización de las instalaciones de este centro social.

Con la intervención actual en la planta baja se completará la consolidación total del inmueble, como ha destacado el alcalde Antonio Selles, garantizando un espacio totalmente seguro, moderno y accesible para sus usuarios.

Desde el consistorio destacan que la Llar de Jubilats es el punto neurálgico de encuentro, convivencia y participación para la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fortaleny, un colectivo prioritario para la vida social de la población.