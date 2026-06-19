Feijóo preside en Sueca este sábado un almuerzo con militantes del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este sábado un almuerzo con militantes ‘populares’ en la localidad de Sueca junto al ‘president’ de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

El almuerzo se realizará a partir de las 9.15 horas del sábado en la sala Cancela de Sueca.

Por el momento, para este evento ya se ha confirmado la asistencia de más de 1.200 militantes del Partido Popular.

Paralelamente a este acto, se ha convocado una concentración en el mismo lugar y hora por parte de un colectivo de docentes para reclamar una educación pública y de calidad.