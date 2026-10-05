Dos detenidos en Sueca el fin de semana por violencia de género y molestias en la vía pública

La Policía Local de Sueca ha detenido a dos personas el fin de semana en dos intervenciones diferentes.

La primera actuación se inició tras recibir la llamada de una mujer que denunciaba estar siendo amenazada y retenida por su pareja. Los agentes localizaron rápidamente a la víctima y, tras realizar las comprobaciones oportunas, procedieron a la detención del presunto agresor por un delito de violencia de género.

La segunda detención se produjo durante una intervención motivada por molestias en la vía pública. Al identificar a varios de los implicados, el sistema confirmó que sobre uno de ellos constaba una orden judicial de búsqueda y captura en vigor, siendo arrestado de forma inmediata. Ambos detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.