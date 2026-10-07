Comienzan en Real las obras de la nueva rotonda de la CV-50

En Real han comenzado las obras de la nueva rotonda en la CV-50, ubicada en el acceso al municipio a la altura del puente.

Los trabajos tendrán una duración estimada de tres meses y servirán para eliminar un histórico punto negro de la red viaria tras cinco años de gestiones institucionales.

El alcalde de Real, Gerardo López, incide en que la puesta en marcha de la rotonda mejorará la fluidez del tráfico en un cruce con muy mala visibilidad y obligará a los conductores a reducir la velocidad, evitando accidentes.

La actuación implicará cortes de tráfico significativos. A partir del martes 13 de octubre de 2026, la calle Riu Magre permanecerá cerrada durante varias semanas. Asimismo, la circulación en la propia CV-50 se reducirá a un solo carril regulado por semáforos provisionales, durante unos días.

A petición del Ayuntamiento, la Conselleria aprovechará el subsuelo de las obras para instalar un colector bajo la rotonda que conectará con el futuro colector de pluviales que recogerá toda el agua de la misma carretera.