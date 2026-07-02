Carcaixent contará con más de 40 viviendas para jóvenes con el Plan Vive DANA

El Ayuntamiento de Carcaixent ha formalizado este jueves la cesión de dos parcelas municipales a la Generalitat para construir entre 40 y 42 viviendas de protección pública del Plan Vive DANA.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha estado esta mañana en Carcaixent donde ha visto los terrenos en los que se desarrollarán los pisos.

Las parcelas se encuentran en el sector Gaianes y suman cerca de 1.800 metros cuadrados. La oferta va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años bajo un régimen de alquiler asequible.

El municipio se adhiere así al Plan de Recuperación Local para municipios afectados por la DANA.