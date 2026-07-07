El Ayuntamiento de Sueca apoya a diecinueve familias que no podrán matricularse en la ESO en valenciano en el IES Joan Fuster

El Ayuntamiento de Sueca apoya públicamente a diecinueve familias que no podrán matricularse en primero de la ESO con el valenciano como lengua base en el IES Joan Fuster.

La Conselleria de Educación ha autorizado un grupo en castellano, reduciendo las plazas de valenciano.

Pese a que la dirección del centro propuso reconvertirlo en grupo mixto, la administración autonómica no ha respondido.

El concejal Xavi Fos ha criticado que la normativa ignore la realidad valenciano parlante del municipio, vulnerando el derecho a la enseñanza pública en nuestra lengua.

Por su parte, la Conselleria de Educación ha indicado que estos alumnos que se han quedado en lista de espera en valenciano en el IES Joan Fuster "disponen de plazas en valenciano en otros centros del municipio, donde hay seis centros concertados, que disponen de vacantes en valenciano para todos ellos y en los que se imparte la ESO".