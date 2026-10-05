Alzira bonificará un 5% la tasa de basura en 2027 a los usuarios del contenedor marrón

Alzira bonificará un 5% la tasa de basura en 2027 para incentivar el uso del contenedor marrón. Para ello, se ha aprobado una modificación de la ordenanza fiscal que regula este impuesto.

Inicialmente se beneficiarán ya de esta bonificación unas 1.900 viviendas y cien grandes empresas que ya hacen uso de la tarjeta magnética de apertura del contendor para los residuos orgánicos.

El alcalde, Alfons Domínguez, ha señalado que se plantean incluso incrementar la bonificación en un futuro.

Para acceder al descuento, los usuarios deberán estar registrados y utilizar la tarjeta magnética de apertura. El plazo de adhesión finalizará el próximo 31 de octubre. Actualmente la tasa por este servicio en Alzira es de 96,32 euros y se incrementará hasta los 102 el próximo año.

Por su parte, Ciudadanos Alzira advierte que la falta de contenedores marrones en zonas diseminadas impide a muchos vecinos acceder al incentivo en igualdad de condiciones.