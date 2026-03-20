Alberic transformará el antiguo molino de arroz en una sala para conciertos y actos con el Pla Obert de la Diputación

La Diputació de València ha aprobado el proyecto de Alberic para transformar el antiguo molino de arroz en una sala para conciertos y actos. Con un presupuesto de 1.259.063 euros se pretende habilitar una sala polivalente con dos usos principales: conciertos de la banda de música y presentaciones falleras.

La nave principal, 1.384 m2, será la sala polivalente, con capacidad para, al menos, 600 personas sentadas y una zona de escenario. La banda longitudinal lateral acogerá los servicios de apoyo a la sala principal, esto es, cuarto de conserjería, aseos, sala de máquinas, almacén y camerinos. Además, se actuará sobre el entorno urbano alrededor del edificio para dotarlo de un espacio exterior peatonal y accesible.

En palabras del alcalde Toño Carratalà esta sala “le dará vida a las asociaciones culturales del pueblo, sobre todo a la Unió Musical d’Alberic i a las comisiones falleras, que pedían un espacio donde reunirse y realizar sus actividades”. El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de nueve meses, se acaba de adjudicar y comenzará en aproximadamente dos semanas.

El molino forma parte del rico patrimonio hidráulico ligado a la Acequia Real del Júcar ya que la población de Alberic fue de las primeras en aprovechar su agua para la construcción de molinos en su término, llegando a tener tres. El Ayuntamiento lo compró a principios de esta legislatura, también con ayuda de la Diputación, después de que cerrara en pandemia el salón de banquetes al que se había destinado en los últimos años.

Aparte de este proyecto, Alberic ha destinado el Pla Obert a la compra del molino de arroz para hacer el espacio polivalente (363.000 euros), la ejecución de la pista de baloncesto modalidad 3X3 en el recinto ferial (27.131 euros) y la reparación del firme de la carretera de Alberic (18.934 euros). El municipio de la Ribera Alta tiene asignados 1.803.333 euros del Pla Obert 23/27, 376.969 más que en los planes de la legislatura anterior. Para Carratalá, el Pla Obert es “muy positivo para los pueblos, nos da financiación y autonomía, nos da libertad para poder cubrir nuestras necesidades”.

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha destacado que “Alberic es un ejemplo de aprovechamiento y eficiencia de las inversiones del Pla Obert, ha dedicado la ayuda de la Diputación a cubrir las demandas de la ciudadanía, sobre todo en materia cultural”. En la misma línea, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha subrayado que “el ambicioso proyecto de Alberic enriquecerá la oferta cultural del municipio”. “Una vez más se demuestra que el Pla Obert es una herramienta útil para s los municipios, que están mejorando los servicios y con ellos la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”, ha asegurado.

Otros proyectos en la Ribera

Por un lado, en la Ribera Alta se han aprobado 10 proyectos con una inversión total de 2.666.715 euros. Al margen del proyecto de Alberic, destacan la construcción de una pasarela entre las calles Desmont y Bonavista de Manuel (160.000 euros) y las mejoras en el polideportivo del mismo municipio (173.000 euros); el nuevo frontón, trinquet y pista de pádel en L'Ènova (200.000 euros); la ampliación del camino al cementerio con un carril ciclopeatonal en Alfarb (210.000 euros); y la mejora de la eficiencia energética y edificios públicos en Catadau, con una inversión que supera los 250.000 euros

Por otro lado, en la Ribera Baixa se han aprobado dos nuevos proyectos en Almussafes y Albalat de la Ribera, con una inversión total de 113.640 euros. La actuación más destacada tendrá lugar en Almussafes, con 100.000 euros para mejorar el Parque Pontet.