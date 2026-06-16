Zevra quiere hacer las charangas ‘pop’ y les dedica un escenario entero en la apertura del festival

La música de las charangas vive un momento de esplendor en los festejos populares valencianos y en Zevra Festival (24-27 de julio) tendrán un protagonismo inédito, a la altura de las estrellas del reggaeton y los DJs de electrónica.

El macrofestival joven de Cullera se ha propuesto presentar las charangas como un fenómeno musical pop, y para ello les ha reservado un escenario propio en la jornada de apertura, el viernes, 24 de julio.

Un total de 10 charangas valencianas tomarán el Rainbow Stage, uno de los principales escaparates del festival, y protagonizarán una batalla de bandas con el formato cara a cara: dos charangas se suben al escenario y compiten entre sí tocando alternativamente y dándose la réplica con repertorios actuales y divertidos.

Al son de trompetas, trombones, saxofones y bombos, no solo tocan popurrís de clásicos populares (‘El Fallero’, ‘La Amapola’ o ‘Paquito El Chocolatero’), sino también arreglos de temas actuales. En una batalla puede sonar Melendi, El Canto del Loco, Maná, La Oreja de Van Gogh o remixes de éxitos Remember.

Las agrupaciones que participarán en el Cara a Cara Xarangues de Cullera son las siguientes:

• A Banda de la Banda (ABDL), charanga originaria de Foios

• Txarandonga, charanga oficial del Valencia Basket, también de Foios

• No Ni Què (Carlet)

• Va de Bo (Alzira)

• El Truc (Carlet)

• Los Liaos (Valencia)

• El Tinglao (Carcaixent)

• Manxisa (Carlet)

• La Sargantana (Alzira)

• La Jarranga (La Pobla de Vallbona)

En su 5º edición, Zevra aspira a reunir a más de 150.000 jóvenes y los headliners son las estrellas del reggaeton Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, y otras figuras urbanas como Metrika, Saiko, Chanel, Luar La L, La Pantera o JC Reyes. También hay bandas valencianas como Ginestà y mucha música electrónica con DJ Nano, Anthony Godfather, Brenda Serna, Paskman, Michenlo, Parkineos, Carlos Agraz o Lorena Llanes, entre otros.

Habrá 8 escenarios simultáneos.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Andreu Piqueras, organizador del evento.