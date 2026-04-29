Vithas Alzira aconseja a los padres ante la llegada del buen tiempo

Con la llegada del buen tiempo en mayo, ¿qué precauciones básicas deben tomar los padres con los niños frente al sol, el calor y las primeras salidas largas al aire libre?

En primavera aumentan las alergias, ¿cómo pueden diferenciar los padres entre un resfriado común y una alergia estacional en sus hijos?

De cara al verano, ¿qué recomendaciones daría para prevenir problemas frecuentes como golpes de calor, deshidratación o picaduras de insectos en niños?

Con el fin del curso acercándose, muchos niños están más cansados o estresados, ¿cómo pueden las familias ayudar a mantener buenos hábitos de sueño y bienestar emocional?

En estos meses hay más viajes y campamentos, ¿qué aspectos de salud (vacunas, botiquín, alimentación, higiene) no deberían olvidar los padres antes de que los niños participen en estas actividades?