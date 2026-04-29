sanidad

Vithas Alzira aconseja a los padres ante la llegada del buen tiempo

Con Giselle Aldacur, pediatra del Centro Médico Vithas Alzira

Luis Méndez

La Ribera |

Dra. Giselle Aldacur

Con la llegada del buen tiempo en mayo, ¿qué precauciones básicas deben tomar los padres con los niños frente al sol, el calor y las primeras salidas largas al aire libre?

En primavera aumentan las alergias, ¿cómo pueden diferenciar los padres entre un resfriado común y una alergia estacional en sus hijos?

De cara al verano, ¿qué recomendaciones daría para prevenir problemas frecuentes como golpes de calor, deshidratación o picaduras de insectos en niños?

Con el fin del curso acercándose, muchos niños están más cansados o estresados, ¿cómo pueden las familias ayudar a mantener buenos hábitos de sueño y bienestar emocional?

En estos meses hay más viajes y campamentos, ¿qué aspectos de salud (vacunas, botiquín, alimentación, higiene) no deberían olvidar los padres antes de que los niños participen en estas actividades?

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