Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos abordar hoy una forma de violencia que está adquiriendo una dimensión cada vez más grande y que, aun así, no siempre sabemos identificar: la violencia digital.

- ¿Podemos hablar de violencia de género cuando no hay contacto físico? Qué entendemos por violencia digital?

- Muchas de estas conductas parecen estar bastante normalizadas entre las parejas, especialmente entre la gente joven. ¿Donde está la frontera entre preocuparse por alguien y controlar a esa persona?

- Estamos viendo también como la inteligencia artificial puede utilizarse para crear imágenes falsas, incluso de contenido sexual. ¿Estamos ante una nueva dimensión de la violencia contra las mujeres?

- Desde el ámbito sanitario ¿qué papel tienen los profesionales de la salud en la detección de estas situaciones? ¿Cómo podemos saber que detrás de un problema de salud puede existir violencia de género?

- Para acabar, ¿qué mensaje trasladarías a las mujeres que pueden estar viviendo una situación de control digital y quizás ni siquiera son conscientes de que están sufriendo violencia?