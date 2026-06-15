Sueca volverá a Méjico para otra semifinal de su concurso de paellas

El Ayuntamiento de Sueca, representado por el alcalde, Julián Sáez, y el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro (México), representado por el chef Francisco Octaviano Gutiérrez, han escenificado formalmente el acuerdo de colaboración mediante el cual esta ciudad americana acogerá, el próximo 25 de julio, la sexta semifinal internacional clasificatoria del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

La firma del convenio se ha realizado en la sala de presentaciones del consistorio y ha contado con la presencia de la concejal de Turismo y responsable del Concurs, Teresa Ribes, y del director del certamen, Tony Landete.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con Tere Ribes.