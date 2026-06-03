San Antonio de Cullera celebra 40 años consecutivos de Bandera Azul

Cullera ha dado el pistoletazo de salida a la temporada estival 2026 con un hito histórico para su litoral: por primera vez, sus playas lucen 10 Banderas Azules, consolidando el municipio como uno de los principales referentes de calidad, seguridad y sostenibilidad de toda la costa mediterránea.

El inicio de la temporada ha estado marcado también por una celebración muy especial: los 40 años consecutivos de Bandera Azul de la playa de San Antonio, la principal playa turística de la ciudad y una de las 7 de toda España que ha mantenido este prestigioso distintivo de manera ininterrumpida durante cuatro décadas.

Para conmemorar la efeméride, se ha celebrado el acto oficial de izada de la Bandera Azul, que ha servido también para reconocer la labor de todas las personas, servicios y profesionales que trabajan a lo largo del año porque las playas de Cullera continúan siendo un ejemplo de excelencia.

Situada en el corazón de la bahía de Cullera, la playa de San Antonio cuenta con cerca de dos kilómetros de arena fina y aguas de gran calidad, así como con un emblemático paseo marítimo que concentra una amplia oferta turística y gastronómica.

Además, dispone de todos los servicios necesarios para que residentes y visitantes disfruten de la playa con comodidad y seguridad: oficina Tourist Info, centro de salud, centro de coordinación de playas, punto accesible para personas con movilidad reducida, conexiones de transporte público, zonas infantiles, actividades náuticas, establecimientos de ocio o chiringuitos, entre otros muchos servicios.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el Teniente de Alcalde de Cullera, Salva Tortajada.